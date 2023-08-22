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Samsun'da korkunç kaza! Türk Kızılay kan toplama aracı devrildi: 1 yaralı

Samsun'da korkunç kaza! Türk Kızılay kan toplama aracı devrildi: 1 yaralı

Samsun'da Türk Kızılay kan toplama aracı hakimiyetini kaybederek su kanalına devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde Gazi Köprüsü mevkii yan yolda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Selçuk Çankaya idaresindeki 06 FU 1375 plakalı Türk Kızılay'a ait kan toplama aracı Atakum ilçesine kan toplamaya giderken, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Selçuk Çankaya ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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