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MHP Eyüpsultan eski İlçe Başkanı, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

MHP Eyüpsultan eski İlçe Başkanı, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

MHP Eyüpsultan İlçe Teşkilatı'nın eski başkanlarından Köksal Kaçmaz, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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İstanbul'da silahlı saldırı. MHP Eyüpsultan İlçe Teşkilatı'nın eski başkanlarından Köksal Kaçmaz, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Kaçmaz'a yönelik saldırıyı MHP MYK üyesi Sezer Yozgat duyurdu. Saldırının ayrıntılarına ilişkin henüz bilgi bulunmazken Yozgat, olaya ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: 

"İlçe yönetiminde görev yapmış olduğum MHP Eski Eyüp Sultan İlçe Başkanımız Köksal Kaçmaz Ağabeyimin bugün uğradığı kahpe bir saldırı sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kıymetli Ağabeyime Allah'tan rahmet dilerim. Başımız sağolsun."

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