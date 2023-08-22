Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugünkü sıkıntıları kısa sürede yeneceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide yaşanan sıkıntıların çok büyük kısmının siyasi saikle hayata geçirilen oyunların ürünü olduğunu söyleyerek, "Darbeden depreme nice badireyi atlatarak hedeflere ilerliyorsak bugünkü sıkıntıları kısa sürede yeneceğiz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Yurt dışı Müteahhitlik hizmetleri ödüllerini alan firmaları ve temsilcilerini tebrik ediyorum. Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhiti listesinin 2022 yılı sonuçları belli oldu. Ülkemizden 42 firmanın girdiği bu listede yer alan müteahhitlere ödüllerini vereceğiz.

"Nitelikli projelere yönelmenizi bekliyorum"

Sizlerden artık daha büyük ve nitelikli projelere yönelmenizi bekliyorum. Savunma sanayinde nasıl kısa sürede sıçrama yaptıysak müteahhitlikte de ciro ve işleri hızla katlayarak büyütmemiz mümkündür.

"Gözümüzü 2053'e diktik"

Biz 2023 vizyonu dediğimizde bunlar 15 yıl sonrasının hayalini kuruyor, o kadar siyasi ömürleri olacak mı diyenlerin çoğunun siyasi ömrü bizden önce dolup gitti. 2023 vizyonumuzun çoğunu hayata geçirmiş olmanın şevkiyle gözümüzü 2053'e diktik. Gençlerin gözünde 2053 hedeflerini hayata geçirecek azmi ve coşkuyu görebiliyorum. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelme yolunda ilerleyen Türkiye için hedefler artık birer hayal değil.

Türkiye mevcut sınırlarından ibaret ülke değildir. Tarihi, siyasi, sosyal etki alanının genişliğiyle dünyada eşine benzerine az rastlanır devletin vatandaşlarıyız. Ülkemizin dinamiklerini kağıt üzerindeki rakamlardan ibaret gören herkes bugüne kadar hüsrana uğradı.

"Her mücedelenin bir bedeli oluyor"

Bir asırlık cumhuriyetimizin her dönemi kendi içinde zorluklarla geçmiştir. Kuruluş dönemi haricinde son 10 yılda yaşadık isteyenlerin tuzaklarıyla boğuşarak bugünlere geldik. Sorunlarımızın bir kısmının iktisadi dayanakları vardır. Ekonomide yaşadığımız sıkıntıların çok büyük kısmı siyasi saikle hayata geçirilen oyunların ürünüydü. Hamdolsun tıpkı siyasi mücadelelerde kendi gücümüzle elde ettiğimiz kazanımlar gibi ekonomide de tedbirler geliştirerek yolumuza devam ediyoruz. Her mücadelenin bir bedeli oluyor.

"Ekonomiyi toparlayacak mekanizmaları devreye aldık"

Bugün ekonomide yaşadığımız sıkıntıların gerisinde böyle bir arka plan vardır. Şimdi hem Türkiye gemisini bir kez daha biraz önce ifade ettiğim hedeflere sabitledik, hem de ekonomiyi toparlayacak mekanizmaları devreye aldık. 2019'da böyle bir tören vesilesiyle bu sistemin en büyük garantisi millettir demiştim. Biz de milletimize layık olabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. 2,5 aylık kabinemizle aldığımız somut sonuçlarla milletimiz ve iş dünyasının karşısına çıkmayı başardık. Ülkemizi büyütme hedefimize en küçük bir halel getirmeden makro ekonomiyi güçlendirecek programları hayata geçiriyoruz.

Güven iklimi

Güven iklimi sayesinde uluslararası finans kuruluşları 10 milyarlarca kaynağı ülkemize akıtmaya başladı. Çok yakında kredilere kadar her alanda bunun müspet etkilerini göreceğiz. Hayat pahalılığı sorununu çözmek için yoğun gayret gösteriyoruz. Kısa sürede bu konuda netice almaya başlayacağımıza inanıyorum. Bunu yaptığımız müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele, engel tanımıyorum. Darbeden depreme nice badireyi atlatarak hedeflere ilerliyorsak bugünkü sıkıntıları kısa sürede yeneceğiz.