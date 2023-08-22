İYİ Parti'ye 'Kılıçdaroğlu'nun adalığının önüne geçin' diyen CHP'liler kimdi? Akşener'den yardım istediler

İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'dan CHP'yi karıştıracak açıklamalar. Meral Akşener'in Altılı Masadan kalkmasına ilişkin, "Meral Hanım o masadan kalkmasaydı çok daha ağır sonuçla karşı karşıya kalırdık" diyen Türkkan, "Kemal Bey’in adaylığının önüne geçin’ diyen CHP milletvekilleri vardı" dedi.

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Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk oldu. İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, programda meral edilenleri yanıtladı. Lütfü Türkkan’ın açıklamalarından satır başları:

İttifakın milliyetçi kalkanı İYİ Parti'nin...

- 2022 yılında 6’lı masa bir seçim ittifakına evrilince durum değişti. Ondan sonra gelişmeler git gide sıkıntılı bir hal aldı. Cumhuriyetle, Atatürk’le problemi olmayan partiler CHP ve İYİ Parti ama Atatürkçü söylemlere karşı post Kemalist söylemlerde bulunan, Anayasa’nın ilk dört maddesiyle ilgili tartışmalara açık olduğunu söyleyen birileri gelince, o ittifakın milliyetçi kalkanı olan İYİ Parti’nin bir özelliği kalmadı

Yavaş ve İmamoğlu'nun kazanacağına inanıyorduk

- Mansur veya Ekrem Bey’in kazanacağına inanıyorduk. Evet, anketler de onu söylüyordu, biz de söylüyorduk. O dönemdeki bütün anketlerin tamamında hem Mansur Bey hem Ekrem Bey öne çıkıyordu. Bunu 6’lı masaya kabul ettiremedik. Kemal Bey’in adaylığı konusunda ittifak yapmış diğer partiler de olunca, bu masadan başka aday çıkmadı.

Akşener'in yaptığı fedakarlığı keşke diğer liderler de yapsaydı...

- Meral Hanım ‘Aday değilim’ diyerek çok büyük bir fedakarlık gösterdi. CHP’li birini aday göstermek bu adaya duyulan saygıyla ilgilidir. Meral Hanım’ın yaptığı fedakarlığı keşke diğer liderler de yapsaydı.

Merak ediyorum ne kadar oyları var?

- Bugün DEVA ve Gelecek partisi inşallah yerel seçimlere tek başına girecek, merak ediyorum ne kadar oy alıyorlar. Belki de benim yanıldığım bir sistem var bu işin içerisinde.

'Kemal Bey'in adaylığının önüne geçin'

- Biz bir partiyiz, bu parti görüşünü beyan eder. Dua edin Meral Hanım masadan kalktı. Meral Hanım o masadan kalkmasaydı çok daha ağır sonuçla karşı karşıya kalırdık. Eğer Akşener, Sayın Yavaş ve İmamoğlu’nu bu işin içine koymasaydı, çok ciddi bir farkla kaybederdik, ‘Meral Hanım’a güveniyoruz, Kemal Bey’in adaylığının önüne geçin’ diyen CHP milletvekilleri vardı.

İYİ Parti ittifaka girmeden seçime girmeli

- Hem partimizin mensuplarıyla hem de seçmen tabanımızla yaptığımız görüşmelerde, İYİ Parti’nin bu seçime kendi adaylarıyla girmesinin iyi olacağı kanaati hakim. İYİ Parti, Türkiye’yi yönetme arzusu olan kadroların kurduğu bir parti. Partinin geleceğiyle ilgili de mutlaka müstakil hareket etmenin daha doğru olacağını düşünüyorlar. İYİ Parti'nin bundan sonra herhangi bir ittifaka gerek kalmaksızın tek başına seçime girmesinin doğru olacağını düşünüyorum.