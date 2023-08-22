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Yemden tasarruf etmek isterken hayvanlarından oldu! Küflenmiş kuru ekmek yiyen inekler çatlayıp telef oldu

Yemden tasarruf etmek isterken hayvanlarından oldu! Küflenmiş kuru ekmek yiyen inekler çatlayıp telef oldu

Kocaeli Körfez'de hayvancılıkla uğraşan bir vatandaş yemden tasarruf etmek için hayvanlarını otlatmaya çıkardı. Otlak alandaki kuru ekmekleri yiyen 2 inek çatlayarak telef oldu.

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Edinilen bilgiye göre, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi İlimtepe yolu üzerinde hayvanlarını otlatmaya çıkaran İsmail-İbrahim Bozkurt kardeşlerin 2 ineği telef oldu. Otluk alanda köpekler için bırakılan kuru ekmekleri yiyen 2 inek 3 gün arayla çatladı.

Ekmeklerden dolayı hayvanlarının telef olduğunu söyleyen İsmail Bozkurt, "Sağa sola bırakılan ekmekler zamanla küfleniyor. İneklerimiz de o ekmekleri yiyince telef oluyor. 2 ineğim telef oldu. Ne yapacağız böyle, yazık günah. Yem alamayınca meraya otlatmaya götürüyoruz. Emekliliğimiz olmadığı için hayvancılık yaparak geçinmeye çalışıyorum ama zarar gördüm."

"30 senedir hayvancılıkla uğraşıyorum. Ekmekleri sağa sola bırakıyorlar. Ekmekler bulunduğu yerde zamanla küfleniyor. Küflenen ekmekleri yiyen hayvanlar sonra telef oluyor. Zararımız büyük, bir inek 90-100 bin TL değerinde" dedi.

Uzmanından açıklama

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Genel Sekreteri Cüneyt Özer, "İneklerin doğada ekmek yiyerek öldüğü söyleniyor ancak bunun kesin net bir dille bu sebeple olduğunu söyleyebilmek için gerekli tetkik ve tahlillerin yapılarak, sonucun ortaya çıkarılması gerekiyor.

Hayvanlardaki herhangi bir değişimi fark ettiklerinde veteriner hekime danışarak hayvana müdahale gerekebilir. İneklerde 4 mide mevcut. İnekler geviş getiren hayvanlar oldukları için doğada ne buldularsa gıda olarak tüketirler" diye konuştu.

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