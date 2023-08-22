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Erhan Yazıcıoğlu iki ayağını kesilmekten kurtaran ekibe teşekkür yemeği verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Erhan Yazıcıoğlu iki ayağını kesilmekten kurtaran ekibe teşekkür yemeği verdi

Ünlü oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, önceki akşam Bodrum’da, diyabet hastalığı nedeniyle ayağını kesilmekten kurtaran ekiple akşam yemeği yedi.

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Diyabet hastalığı yüzünden iki yıldır birçok doktor ve profesör tarafından ayağı kesileceği söylenen Erhan Yazıcıoğlu, önceki akşam iki aylık tedaviyle ayağını kesilmekten kurtaran yara bakım uzmanı Anıl Şen ve ekibine teşekkür yemeği verdi.

Hayatından komik hikayeler ve hatıralar anlatan oyuncu Yazıcıoğlu, neşesi ile geceye renk kattı.

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