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Antalya'da tekneyle İtalya'ya kaçmaya çalışan 270 kaçak göçmen yakalandı!

Antalya'da tekneyle İtalya'ya kaçmaya çalışan 270 kaçak göçmen yakalandı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde İtalya'ya gitmek için tekneye binen 270 kaçak göçmen Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

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Türkiye’nin farklı illerinden İtalya’ya gitmek için Manavgat’a gelen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, İran, Irak ve Filistinli 270 göçmen, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonuyla Manavgat Irmağı'nda tekneye binerken ve saklandıkları ormanlık alanda yakalandı.

Göçmenleri İtalya’ya götürecek olan teknede organizatör oldukları değerlendirilen 4 kişi yakalanırken, mültecilerin organizatör ile kişi başı 7 bin dolar ile 10 bin euro arasında değişen paralara anlaştığı öğrenildi. Mülteciler arasında bulunan aynı zamanda Türk vatandaşı da olan Afganistanlı İnşaat Mühendisi Nesar Ahmad Ahmadı, aynı organizatörün daha önce amcasının oğlunu götürdüğünü, organizatörle amcasının oğlu aracılığıyla irtibat kurduğunu söyledi.

İhbarı değerlendiren Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler İtalya’ya gitmek üzere Türkiye’nin değişik yerlerinden Manavgat’a gelen 100 Irak, 90 Afganistan, 70 İran ve 10 Filistinli Titreyengöl mevkiinden Manavgat Irmağı'ndaki tekneye binerken yakalandı.

Göçmenlerin bir kısmının tekneye bindiği belirlenirken, bölgedeki ormanlık alanlara kaçan göçmenler jandarma ekipleri tarafından saklandıkları yerlerde yakalandı. Göçmenlerin bazılarının kovalamaca sonucunda yakalandığı belirlenirken, Titreyengöl’de bulunan Jandarma noktasında toplandı. Göçmenler buradan otobüslerle jandarma eşliğinde Sarılar’da bulunan spor salonuna götürüldü.

Birçoğunda pasaport, uçak bileti ve Türk kimliği de bulunan göçmenlerin, işlemlerinin ardından Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürülerek teslim edileceği bildirildi.

İtalya’ya gitmek üzereyken yakalananlar arasında bulunan Afganistanlı Nesar Ahmad Ahmadı’nın inşaat mühendisi olduğu, aynı zamanda Türk vatandaşı olduğu belirlendi.

Eşiyle birlikte İtalya’ya oradan da Almanya’ya gitmek üzere anlaştığını belirten Nesar Ahmad Ahmadı, “Amcamın oğlu daha önce aynı kişiler tarafından İtalya’ya götürüldü. Şu an Almanya’da çalışıyor. Ben bizi götürecek olanlarla amcamın oğlu aracılığıyla görüştüm. 7 bin 200 euro karşılığında anlaştık. Param yetmediği için Almanya’daki amca oğlundan borç aldım” dedi.

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