Nevşehir'de inşaat iskelesi işçilerin üzerine çöktü! 1 ölü 2 yaralı

Nevşehir'de bir binanın inşaat için kurulan iskele çalışan işçilerin üzerine çöktü. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

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Olay bugün öğle saatlerinde merkeze bağlı Nar Beldesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. 11 katlı bir inşaatın iskelesinin çökmesiyle iskelede çalışan Ali Galip E., Ali İ ve Abdullah K. iskelenin altında kaldı.

İnşaatta çalışan diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iskelenin altında kalan 3 işçiyi yaralı olarak çıkarttı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 3 isçi Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nevşehir Devlet Hastanesinde sevk edilen Abdullah K. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.