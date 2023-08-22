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Ayakkabılarını giymeden dışarı çıktı Alanya'da Alman kadın turist sırra kadem bastı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ayakkabılarını giymeden dışarı çıktı Alanya'da Alman kadın turist sırra kadem bastı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 gün önce kaybolan Alman kadın turisti arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler aramalarını bölgedeki tarımsal sulamada kullanılan su kuyularında yoğunlaştırdı.

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Alanya'nın İncekum Mahallesi'nde bulunan bir otele tatile gelen ve sabah erken saatlerde otelden çıkarak 5 gündür kendisinden haber alınamayan Alman kadın turist için ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor.

Alman Annegret Kandzorra Linow (72), kızı, damadı ve torunlarıyla birlikte 5 gün önce Alanya'ya tatile geldi. O günün sabahı tek başına ayakkabılarını giymeden çoraplı olarak dışarı çıkan yaşlı kadından o gün bugündür haber alınamıyor.

Çok sayıda jandarma, jandarma komando, Afet ve Acil Durum Alanya (AFAD) ile Acil Hava Arama Kurtarma Manavgat ekibinin katıldığı arama çalışmalarında 5. günde herhangi bir ize ulaşılamadı. 4 gün boyunca otelin yakınında bulunan tüm ormanlık alan ve çevresinde bulunan mezarlıklar, muz seraları, bağ/bahçeler ve metruk evler didik didik aranmasının ardından, bugün çalışmalar bölgedeki su kuyularına çevrildi. İlçe Jandarma Komutanlığının belirlediği kuyuların çevresinde ve içinde dalgıçlar tarafından arama yapıldı. Çalışmalarda AFAD dalgıç timi ve JAK Timi yer aldı.

Arama kurtarma ekip lideri Ramazan Başkan, "Dalış ekibi olarak buradayız. Bölgede oldukça fazla su kuyusu olduğu belirlendi. 5-10 metre derinlikleri var. Jandarma tarafından belirlenen 6 kuyuda dalış işlemi yaptık. Kuyulardan dalışlarda herhangi bir şeye rastlamadık. Diğer kuyularda çalışmalar devam edecek" dedi.

Dalışı gerçekleştiren arama kurtarma ekip lideri Ali Uygur, "Çok geniş bir ekip var. Jandarma koordinesinde alan içindeki kuyular tespit edildi. Koordinatları bize ve ekiplere verildi. O kuyulara tek tek bakıyoruz. İnşallah bir sonuca ulaşırız. Herkes canla başla çalışıyor" diye konuştu.

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