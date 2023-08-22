Meral Akşener çok ısrar etmişti! Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş teklifi kabul etti

Geçtiğimiz yıl 30 Aralık'ta eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da silahlı saldırıda öldürülmesi uzun süre konuşulmuş, seçim döneminde de tartışılmıştı. Seçim öncesi milletvekili adaylığı teklifini reddeden, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş İYİ Parti'de görev alacak.

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Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Meclis'in yeni döneminde görev almaya hazırlanıyor. Ayşe Ateş'in daha önce de teklif aldığı İYİ Parti'den gelen son teklifi kabul ettiği belirtildi.

TBMM'nin 29. yasama döneminde görev alacak olan Ayşe Ateş, t24'in aktardığı bilgiye göre Akşener'den aldığı İyi Parti TBMM Grup Danışmanlığı teklifini kabul etti.

Ateş'in bu görevi kabul etmesinin siyasetle doğrudan alakalı olmayan bir konum olması olduğu ifade edildi.