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Datça'da sahilde vatandaşlar ceset buldu!

Datça'da sahilde vatandaşlar ceset buldu!

Muğla Datça'da sahilde yürüyüz yapan vatandaşlar kayalıklarda yaşlı bir şahısın cesedini buldu.

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Olay, İskele Mahallesi Yedikat mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar denizle sahilin birleştiği noktada bir kişinin yerde hareketsiz halde yattığını fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yaptıkları kontrollerde isminin Ahmet Bilgin Turnalı (89) olduğu tespit edilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Turnalı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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