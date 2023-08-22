Galatasaray'dan Talisca ve Ramos açıklaması!

Galatasaray'ın Anderson Talisca'nın peşinde olduğu iddia ediliyordu. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Anderson Talisca sorusuna cevap verdi.

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Beşiktaş'ın bir süre temaslarda bulunduğu Anderson Talisca'nın transferi maliyete takılmıştı. Bunun üzerine Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcu için devreye girdiği öne sürülmüştü.

Anderson Talisca ve Sergio Ramos transferine dair çeşitli iddialar basında yer alırken söz konusu haberler Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'e soruldu.

Öztürk, Anderson Talisca sorusuna "Bunu Erden Bey’e sormanız gerekiyor. Sorumlu yönetim kurulu üyemiz o. Şık olanı o olur. Bu arada Erden Timur'a acil şifalar diliyorum. Bu takım onun da eseri. Şu an dinleniyor. Gelemese de yüreği burada olacak. Biz kendisine acil şifalar diliyoruz. İnşallah yarın aramıza katılır." cevabını verdi.

Transfere de değinen Metin Öztürk, "Transferle şampiyon olunmuyor. Geçen sene harika bir takımla, harika bir şampiyonluk yaşadık. Bu sene de en iddialı takımız. Kalbimden geçen şampiyonluk. Rakiplerimize de saygısızlık etmek istemiyorum. Onlar da iyi transferler yaptılar." şeklinde konuştu.