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Muğla'da 33 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 33 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 33 düzensiz göçmen ve yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 33 düzensiz göçmen ve yasa dışı geçişi organize ettikleri öne sürülen 4 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Datça- Kızılbük domuz çukuru mevkisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu 33 kişi ile organizatör olduğu iddia edilen 4 Türk vatandaşını yakaladı.

Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanıldığı belirlenen bot, motor ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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