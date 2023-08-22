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Danimarka Maslahatgüzarı bir kez daha Dışişleri'ne çağrıldı

Danimarka Maslahatgüzarı bir kez daha Dışişleri'ne çağrıldı

Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırının bugün de devam etmesi nedeniyle Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bir kez daha Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik aşağılık saldırının bugün de tekrar etmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bir kez daha Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Söz konusu diplomata, Türkiye'nin bu eylemleri en güçlü şekilde kınadığı ve protesto ettiği bir kez daha vurgulandı, Danimarka makamlarını bu saldırıların durdurulması amacıyla somut tedbirler almaya çağırdığı hatırlatıldı.

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 18 Ağustos'ta ve dün de Dışişleri Bakanlığına çağırılmıştı.

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