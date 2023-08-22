Hawaii'ye giden ABD Başkanı Joe Biden toplantıda uyuyakaldı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Maui bölgesindeki orman yangınlarında ölenlerin anısına düzenlenen bir tören sırasında uyuması tepki çekti.

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Dünyanın gözde tatil bölgelerinden birisi olan ABD'nin Hawaii eyaleti, feci bir yangınla karşı karşıya kaldı.

Günlerce süren orman yangınlarıyla bazı kasabalar ve yazlık bölgeleri tamamen yanarak küle döndü.

Yangının devam ettiği dönemde plajda tatil yaparken görüntülenen ABD Başkanı Joe Biden, tepkilerden kurtulamadı.

Yangından 13 gün sonra Hawaii'nin Maui bölgesine giden Joe Biden, sert protestolarla karşılandı.

Ölenlerin anısına düzenlenen programda uyudu

Bölgede incelemeler yapan Biden, daha sonra yangınlarda ölenlerin anısına düzenlenen bir törene katıldı.

Ancak törende uyuyan Biden, yine tepkilerin hedefi oldu.

Washington ve Hawaii arasındaki saat farkı ve uzun yolculuğun yorgunluğuna yenik düşen Biden'ın uyuma görüntüleri, sosyal medyada milyonlarca görüntüleme ve yorum aldı.

"Utanç verici"

Eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunda bazı kullanıcılar, Biden'ın böyle önemli bir toplantıda uyuklamasının ülke için ''utanç verici'' olduğu yönünde paylaşımda bulundu.

Buna karşın bir kısım kullanıcılar, 80 yaşındaki Biden'ın böylesi uzun ve yorucu bir yolculuk sonrası katıldığı programda "şekerleme yapmasının" normal olduğunu savundu.

Biden daha önce de düşmeleri, boşlukla selamlaşması ve uyumasıyla gündemdeydi

Biden, daha önce de konuşma yaptığı kürsüden inerken tökezlemesi, boşlukla selamlaşması ve bisikletten düşmesiyle gündem olmuştu.