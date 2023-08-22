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Meksika'da katliam gibi olay: 15 göçmen öldü, 36 yaralı

Meksika'da katliam gibi olay: 15 göçmen öldü, 36 yaralı

Meksika’da göçmenleri taşıyan tırın kaza yapması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

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Puebla ile Oaxaca eyaletleri arasındaki yolda içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu tır, yolcu otobüsü ile çarpıştı.

15 GÖÇMEN ÖLDÜ, 36 YARALI

Kazada çoğu göçmen 15 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar Puebla ve Oaxaca eyaletlerinde yer alan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyol her iki yönde de trafiğe kapatıldı.

Puebla eyalet yetkilileri, 14 kişinin olay yerinde, 1 kişinin ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini ifade etti. Yetkililer ayrıca, tırda bulunan kaçak göçmenlerin çoğunlukla Venezuelalı uyruklu olduğunu belirtti.

Oaxaca Valisi Salamon Jara Cruz kazayla ilgili yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduğunu dile getirerek, kazadan etkilenenlere ve kurbanların yakınlarına gereken desteğin verileceğini aktardı.

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