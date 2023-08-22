Okan Buruk: Bu düşünce çok önemli, TFF'ye teşekkür ederim!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TFF'nin Avrupa'da mücadelede eden takımların maçlarının ertelemesi hakkında, "Play-off kapısındaki 4 Türk takımı için bu düşünce çok önemli. Bu anlamda TFF'ye teşekkür ederim." dedi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yarın Molde ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçına ilişkin Molde Stadı'nda basın toplantısı düzenledi..

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Kalitemizi ortaya koyacağız"

"İki takım için de çok önemli bir karşılaşma. İki takım için de tek hedef Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Rakibimizin ne kadar istekli olduğunu biliyoruz. İki maç var. Ben rakibimizin güçlü bir rakip olduğunu ve kendi sahasında iyi işler yaptığını biliyorum ama biz de kendi kalitemizi ortaya koyacağız. İnşallah iki takım için de güzel bir maç olur"

"En iyisini yapmaya çalışacağız"

"Birincisi burada Zalgiris'ten farklı olarak çok güzel bir atmosfer var. Daha farklı bir sentetik saha. Buradaki maçlarda topun güzel bir şekilde aktığını gördük. Antrenman yapacağız, sahayı tanıyacağız. En iyisini yapmaya çalışacağız."

"Bu hiçbir parayla tarif edilemez"

"2 tur geçtik, bu turu da geçip kendimizi Şampiyonlar Ligi'nde bulmak istiyoruz. Bu Türk futbolu için de çok önemli, değerli. Bu 2 turu geçen Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Zor bir takım karşı oynayacağız ama tek hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Finansal olarak ve oyuncuların, bizlerin bu heyecanı yaşaması önemli. Bu hiçbir parayla tarif edilemez. O yüzden isteğimiz, arzumuz bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapmak."

"Tete ile ilgili süreç devam ediyor"

"Tete ile ilgili süreç devam ediyor. Buraya kadar getirdik. Oynama izninin çıkma şansı var. Yarın akşama kadar böyle bir sonuç alabilirsek, alacağız. Alamazsak da bir sonraki maç için yetişeceğini düşünüyoruz. En kısa zamanda gelecek cevabı bekliyoruz"

"TFF'ye teşekkür ederim"

"Bizim açımızdan sevindirici oldu. 6 gün içinde 3 maç oynayacaktık. Play-off kapısındaki 4 Türk takımı için bu düşünce çok önemli. Bu anlamda TFF'ye teşekkür ederim. Birçok ülke bunu yapıyor. Bizim ülkemizde de bunu yaptılar. Tekrar dinleme şansımız olacak. Şampiyonlar Ligi'ne girmek çok önemli, Konferans Ligi'ndeki takımların gruplara kalması çok önemli. Çok doğru bir adım oldu. Bu anlamda teşekkür ediyorum."

"Bizim seyircimiz çok etkileyici"

"Benim futbolculuğumda da, o zamanda da eski Ali Sami Yen'de aynı atmosfer vardı. Yeni stadyumda da aynı atmosfer var. Burada tabii ki futbolun içindeki stattaki cehennem ortamını yaşatmak anlamında kullanılan bir şey. Bizim seyircimiz çok etkileyici. Burada rakiplerin üstünde kurduğumuz üstünlük önemli oluyor. Bunun bir benzetmesi. Molde taraftarının kendi stadyumunda ne kadar etkili olduğunu da seyrettiğimiz maçlardan gördük."