Çanakkale'de devam eden orman yangını şehir merkezine kadar yaklaştı

Çanakkale'de çıkan orman yangınında alevlerinin ulaştığı Yağcılar köyünde çok sayıda ev yangında kullanılmaz hale geldi.

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Çanakkale'de öğle saatlerinde çıkan orman yangını halen devam ediyor. Tedbir amaçlı yakın köyle boşaltılırken, alevler bazı evlere ulaştı.

Kayadere köyüne yakın ormanlık alanda çıkan yangın saatlerdir devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yağcılar köyü alevler içinde

Alevler merkez ilçeye bağlı Yağcılar köyüne ulaştı. Güvenlik gerekçesiyle tahliye edilen köydeki çok sayıda ev alev alev yanıyor. Alevleri söndürmek için itfaiye ekipleri yoğun mücadele harcıyor.

Yangın bölgesinde Edirne, Keşan ve Uzunköprü ilçe itfaiye ekipleri de destek ekip olarak görev alıyor.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kayadere köyünde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Aktaş, gazetecilere, tedbir amaçlı köyü boşaltma kararı aldıklarını söyledi.

KYK yurduna alındılar

Köyde yaşayanları il merkezindeki Terzioğlu Yurdu'nda misafir edeceklerini belirten Aktaş, "Vatandaşlarımızın kendi mal ve can güvenliği açısından dikkatli olmaları çok önem arz etmekte." dedi. Vali Aktaş ayrıca civar köylerde şu anda tehlike görülmediğini ancak rüzgarın etkili olduğunu dile getirdi.

"Çanakkale-Çan kara yolu trafiğe kapatıldı"

Bu nedenle önlem aldıklarını aktaran Aktaş, "Çanakkale merkezde Kayadere köyümüze yakın yangın mahallindeki köylerimizdeki vatandaşlarımızın da teyakkuzda ve dikkatli olmaları önem arz etmekte. Can ve mal güvenliği, trafik güvenliği açısından Çan-Çanakkale yolunu geçici olarak trafiğe kapatmış bulunuyoruz. Yolu kullanacak vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmaları önem arz etmekte." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı: 15.1 kilometrelik hatta etkili oluyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangında can kaybı ve yaralı olmadığını açıklayarak, bölgedeki 9 köy için tedbir alındığını, 6 köyün ise boşaltıldığını duyurdu. Yumaklı yaptığı açıklamada "Saat 11.39 itibarıyla Damyeri mevkisinde başladı. Birkaç evin olduğu bir yerleşim yerinin yanındaki araziden çıktığını tespit ettik. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayıldı. Yangın kuş uçuşu yaklaşık 15.1 kilometrelik bir hatta 6 saat gibi kısa bir sürede mesafe kat etti. Arkadaşlarımız belli mesafelerde durdurmaya çalıştı. Ancak yangının ilerlemesine sebep olan rüzgar o kadar şiddetli ki arkadaşlarımızın da bu çabalarının yetmediği anlar oldu ve onları da aşarak bir sonraki mesafeye geçti. Sevindirici tarafı, şu anda Kepez beldesi başta olmak üzere yangın Çanakkale şehir merkezini teğet geçer halde ilerliyor." ifadelerini kullandı.

"1100'e yakın personelle yangına müdahale ediliyor"

Bakan Yumaklı ayrıca, "An itibarıyla 8 uçak, 26 helikopter, yaklaşık 180 arazöz ve iş makinesi, 1100'e yakın da personelle bu yangına müdahale ediliyor. Yangının belli bir aşamasında Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Veysel Tiryaki, İçişleri Bakan Yardımcımız, AFAD Başkanımız Okay Memiş ve Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey bölgeye hareket etti. Şu anda onlar orada çalışmaları koordine ediyorlar. Ben de bu bilgiyi verdikten sonra yola çıkacağım ve Çanakkale'ye gidip arkadaşlarımızın yanında, onlara destek olup onların koordinasyonunda yangının söndürülme çalışmalarını yerinde izlemiş olacağım." ifadelerini de kullandı.