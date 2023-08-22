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Çanakkale'deki orman yangınında 4 kişi dumandan etkilendi

Çanakkale'deki orman yangınında 4 kişi dumandan etkilendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale'deki orman yangınında dumandan etkilenin 4 kişinin tedavisinin sürdüğünü, yangın nedeniyle 23 ambulans ve 4 Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibinin (UMKE) yer aldığı 85 sağlık personelinin görevlendirildiğini duyurdu.

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün saat 12.54'te Çanakkale merkezde başlayan orman yangınında 4 kişi dumandan etkilenmiş olup, tedavileri devam etmektedir. Yangın sebebiyle 23 ambulans ve 4 UMKE timi ile toplam 85 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

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