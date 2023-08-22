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Süper Lig ekibinden Rachid Ghezzal'e kanca!

Süper Lig ekibinden Rachid Ghezzal'e kanca!

Beşiktaş'ta yaşadığı sakatlıklardan dolayı bir türlü sahalara dönemeyen Rachid Ghezzal'in Başakşehir'e transfer olabileceği belirtildi.

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Beşiktaş'ta son dönemde formasından uzak kalan Rachid Ghezzal için yeni bir transfer iddiası ortaya çıktı. Beşiktaş'ın Cezayirli oyuncuyla sözleşmesinin bitimi sonrası yollarını ayıracağı iddia edildi. 

Rachid Ghezzal kontrat bitimiyle veda ediyor

Fransız basınında yer alan habere göre; kontratının bitmesine bir yıl kalan Rachid Ghezzal ile yollar sezon sonunda ayrılacak.

Son olarak oğlu ve kayınvalidesinin Fransa'da yaşadığı trafik kazası nedeniyle zor günler geçiren Cezayirli yıldız, kulübün izniyle ailesinin yanına gitmişti. 

Süper Lig'den talibi var

Yine haberde yer alan bilgiye göre; tecrübeli kanat oyuncusu için Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir fırsat kolluyor. Başakşehir'in yıldız oyuncuyu öncelikli hedef olarak belirlediği yazıldı. 

Takas formulü düşünülüyor

İddiaya göre; RAMS Başakşehir, Ghezzal'ı bu yaz da transfer etmeye hazır durumda bulunuyor. Süper Lig ekibnin Beşiktaş'a gerekirse bir ya da iki oyuncu birden önermeye hazır olduğu vurgulandı. 

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