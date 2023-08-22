BIST 7.771
DOLAR 27,21
EURO 29,56
ALTIN 1.661,61
HABER /  GÜNCEL

Beyoğlu'nda ''para dağıtma'' görüntüsüne ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı

Beyoğlu'nda yerel kıyafetle kalabalık arasında para dağıttıkları görüntüler sosyal medyada yer alan iki şüpheliden biri gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Caddesi'nde üzerlerindeki yerel kıyafetle çantadan çıkardıkları paraları kalabalık arasında etrafa saçan kişilere ait görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Çalışma sonucunda, söz konusu görüntünün 2022 yılına ait olduğu, şüphelilerin insanları rencide edecek şekilde başka para saçma videolarının da bulunduğu anlaşıldı.

Ekipler, kimliğini belirledikleri O.M.N'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama'' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

Görüntülerde yer alan E.A. isimli kadının Adana'da ikamet ettiği ve her iki şüphelinin de Türk vatandaşı olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Çanakkale'deki orman yangınında 4 kişi dumandan etkilendi
Çanakkale'deki orman yangınında 4 kişi dumandan etkilendi
Meta, Threads'in web sürümünü yayımlamaya hazırlanıyor
Meta, Threads'in web sürümünü yayımlamaya hazırlanıyor
Süper Lig ekibinden Rachid Ghezzal'e kanca!
Süper Lig ekibinden Rachid Ghezzal'e kanca!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan PKK terör örgütü ile ilgili çarpıcı sözler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan PKK terör örgütü ile ilgili çarpıcı sözler
Okan Buruk: Bu düşünce çok önemli, TFF'ye teşekkür ederim!
Okan Buruk: Bu düşünce çok önemli, TFF'ye teşekkür ederim!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mülteci akını çabasını boşa çıkardık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mülteci akını çabasını boşa çıkardık
Meksika'da katliam gibi olay: 15 göçmen öldü, 36 yaralı
Meksika'da katliam gibi olay: 15 göçmen öldü, 36 yaralı
Vladimir Putin: Şartlar yerine getirilirse tahıl anlaşmasına geri dönebiliriz
Vladimir Putin: Şartlar yerine getirilirse tahıl anlaşmasına geri dönebiliriz
UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza!
UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza!
Hawaii'ye giden ABD Başkanı Joe Biden toplantıda uyuyakaldı
Hawaii'ye giden ABD Başkanı Joe Biden toplantıda uyuyakaldı
İngiltere'de 133 binden fazla kişi sığınma başvurusu sonucunu bekliyor
İngiltere'de 133 binden fazla kişi sığınma başvurusu sonucunu bekliyor
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Çanakkale'deki yangında 6 köy tahliye edildi, herhangi bir can kaybı yok
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Çanakkale'deki yangında 6 köy tahliye edildi, herhangi bir can kaybı yok