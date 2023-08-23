Yunanistan'da Türk köylerine sıçrayan yangın kontrol altında

Yunanistan'ın Rodop bölgesinde çıkan yangın 2 gündür sürüyor. Gümülcine'de yer alan Türk köylerine sıçrayan alevler ise kontrol altına alındı.

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Yunanistan'da orman yangınları mücadele devam ediyor.

Rodop bölgesinde çıkan yangın 2 gündür sürerken Gümülcine'de yer alan ve yangın nedeniyle tahliye edilen Türk köyleri Çepelli, Susurköy, Müsellim, Narlıköy ve Kozlardere'de alevler kontrol altına alındı.

Söz konusu köylerde bazı evlerin kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Ekiplerin dağlık bölgede yangınla mücadelesi sürüyor.

18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Geçtiğimiz cumartesi gününden bu yana Dedeağaç'ta devam eden yangında Dadia Milli Parkı'nda 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İtfaiye Sözcüsü Yiannis Atopoios, yaptığı açıklamada herhangi bir kayıp ihbarının olmaması nedeniyle ölen 18 kişinin Yunanistan'a yasa dışı yollarla giren göçmen olma ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti.