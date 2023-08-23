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Emekli aylıklarına zam kulisi! Abdulkadir Selvi masadaki 3 formülü yazdı

Emekli aylıklarına zam kulisi! Abdulkadir Selvi masadaki 3 formülü yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara zam sinyali vermesinin ardından milyonlarca emeklinin gözü kulağı gelecek zam haberinde. Emekli zammı için masada 3 formül var. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, emekli zammının nasıl yapılacağını yazdı.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın "Memurlarımıza zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" sözleri milyonlarca emekliyi umutlandırdı. Ara am bekleyen emekliler, gelecek müjdeye kilitlendi.

İşte masadaki 3 zam formülü

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın açıklaması sonrası, 3 formül üzerinde çalışıldığını söyledi. Selvi'nin aktardığına göre emekli aylıklarının artışı için üzerinde çalışılan üç formül şöyle:

1- Seyyanen yapılacak zam.
2- Oransal olarak yapılacak bir artış.
3- En düşük aylıktan başlanarak kademeli olarak artış yapılması.

Son sözü Erdoğan söyleyecek

Selvi, ayrıca "Çalışma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri alternatifli olarak çalışmalarını yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammını belirleyecek" dedi. 

Erdoğan'ın sözü senet!

Selvi, Erdoğan'ın sözleri için de "Cumhurbaşkanı Erdoğan sorunlara kulağına kapatmayan bir lider. Emeklilerin sesini duydu. 'Emeklileri memnun edecek adımları atacağız' dedi. Erdoğan’ın açıklaması üzerine emekliler umutlandı. Çünkü Erdoğan’ın sözü senet" yorumunu yaptı.

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