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Bir kadın cinayeti daha! Tartıştığı karısını silahla öldürdü

Bir kadın cinayeti daha! Tartıştığı karısını silahla öldürdü

Kartaltepe Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki 4 katlı binanın en üst katında oturan Şehmuz Ç. ile Meryem Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Şehmuz Ç. isimli erkek tartıştığı eşi Meryem Ç.'yi silahla vurarak öldürdü.

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Kadın cinayetleri bitmiyor, Türkiye'de neredeyse her gün bir kadın eşleri ve sevgilileri tarafından öldürülüyor. İstanbul Bayrampaşa'da Şehmuz Ç. isimli erkek tartıştığı eşi Meryem Ç.'yi silahla vurarak öldürdü. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Türkiye'de 'önlenemeyen' kadın cinayetlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Alınan bilgiye göre, Kartaltepe Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki 4 katlı binanın en üst katında oturan Şehmuz Ç. ile Meryem Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Şehmuz Ç, silahla eşine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Meryem Ç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin Şehmuz Ç'yi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

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