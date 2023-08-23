Binali Yıldırım emekli aylıklarına zam için tarih verdi! 'Benim edindiğim bilgiye göre...'

AK Parti'den emeklileri heyecanlandıran bir açıklama daha geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, emekli maaşlarına ara zam için tarih verdi. Yıldırım, "Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" diyerek, 1 Ekim'i işaret etti.

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Cumhurbaykanı Tayyip Erdoğan'ın "Memurlarımıza zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" sözlerinin ardından bir açıklama da AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, emekli aylıklarına iyileştirme yapılacak tarihi verdi.

Zam için Ekim ayını işaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım emekli maaşlarına iyileştirme düzenlemesi için tarih verdi. Yıldırım, memur maaş zamlarıyla ilgili, "Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" dedi. Meclis'in tatili 1 Ekim'de bitecek. "Emekli maaşlarını 2 bin 500'den 7 bin 500'e kadar çıkarmış olsak da yüksek enflasyon karşısında yetersiz kaldı" diyen Yıldırım, şunları söyledi:

En düşük maaşa ciddi iyileştirme olacak

"En düşük memur maaşı 2 katına çıktı, asgari ücret 11 bin 400 TL oldu. Burada en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımız zayıf kaldı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan da ipuçlarını verdi. Benim edindiğim bilgilere göre de Meclis açılır açılmaz özellikle emekliler için 7 bin 500 TL alanlar başta olmak üzere bütün emeklilerle ilgili ciddi bir iyileştirme yapılacak."

Koronavirüs bütün ayarları bozdu

"Covid salgını bütün ayarları bozdu. Enflasyonu bilmeyen ülkeler enflasyon ile yüzleştiler. Bizde de enflasyon hızla artmaya başladı. Çünkü dünyanın ihtiyacı olan miktarda üretim yapılamadı. İhtiyaçlarda bir azalma yok ama üretimde ciddi bir azalma yaşandı. Bir şeyin miktarı az olunca fiyatı arttı. Fiyat artışları enflasyonu enflasyon da fiyat artışlarını körükleyerek geldi."

Krizler yönetilir ama belirsizlik yönetilmez

"Bunun üzerine terörle mücadele ve Rusya-Ukrayna savaşı sorunları var. Bu iki ülkeden 45 milyar dolarlık bizim alışverişimiz var. İşte tüm bunlar işleri kötü hale getirdi. Krizleri yönetebilirsiniz ama belirsizliği yönetemezsiniz. Aslında işin özeti budur."

Üstüne 6 Şubat depremi geldi

"Bunun arkasına 6 Şubat depremini koyunca tablo daha da ağırlaştı. 110 milyar dolar bir maliyet ortaya çıktı. Bu ölçekte bir depremle başka bir ülke yüzleşti altında kalırdı. Biz millet ve devlet olarak burada yine farkımızı ortaya koyduk."

Şu an kişi başı milli gelir 12 bin 310 dolar

"Türkiye'nin bütçe büyüklüğü yani milli geliri 1 trilyon 58 milyar dolar. 2023 için gerçekleşecek durum bu. Önümüzdeki sene bu 1 trilyon 200 milyar dolar olabilir. Öyle öngörülüyor. Bu ölçülere göre, şu anda 12 bin 310 dolar kişi başına düşüyor. 2024'te de 13 bin dolar kişi başı gelir olacak."

Kişi başı gelir 25 bin dolar olacaktı

"Türkiye'nin kuruluşu olan 1923 ile 2002 arası büyüme ortalaması 4,7 iken AK Parti döneminde 2002 ila 2020 arasında büyüme ortalaması 5,4 olarak gerçekleşmiştir. Eğer Türkiye yüzyıl boyunca 4,7 yerine 5,4 büyüseydi milli gelirimiz 2 trilyon doların üzerine çıkıyor. Kişi başına düşen gelirde 25-26 bin dolar olacaktı."

AK Parti'nin yaptığı budur!

"Güven ve istikrar tılsımlı 2 kelimedir. Büyümenin anahtarı budur, AK Parti'nin yaptığı da budur. Bu AK Parti'nin kerameti değil milletin AK Parti'ye yüklediği bir misyondur. Enflasyon hükümetimizin 1. önceliğidir. 2024'ün 2. yarısından itibaren kalıcı olarak inecek. Enflasyonda düşüşü göreceğiz."

Enflasyon tek haneye inecek

"Hedefimiz enflasyonun tekrar kontrol edilebilir tek haneli oranlara düşürmektir. Ekonomi yönetimi, bunun için çalışıyor ve işinin ehli insanlar. Orta Vadeli Plan var ve şekillendirdiler. Çalışma bitti ve eylülde açıklanacak. Enflasyon ortada vadede kontrol altına alınacak ve tek haneye inecek."