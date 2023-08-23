BIST 7.766
DOLAR 27,21
EURO 29,49
ALTIN 1.665,67
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tekirdağ'da yön tabelasına çarpan sürücü ölümden dündü!

Tekirdağ'da yön tabelasına çarpan sürücü ölümden dündü!

Tekirdağ Çerkezköy'de seyir halindeyken hakimiyetini kaybeden bir araç yön tabelasına çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü ölümün eşiğinden döndü.

Abone ol

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybederek yön tabelasına çarpan sürücü, ölümün eşiğinden döndü.

Çerkezköy'den İstanbul yönüne seyir halinde olan 34 ROL 35 plakalı aracın sürücüsü İ.A, trafikte hareket halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yön levhasına çarparak savruldu.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve İtfaiye ekipleri tarafından araçtan yaralı olarak çıkartılan sürücü İ.A. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle yol bir süre trafiğe kapalı kalırken, trafik ekipleri tek şeritten akan trafiğin kontrolünü sağladı. Yol, hasarlı aracın olay yerinden kaldırılması ile normale dönerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Destur ver boğazını keseceğim! Sevgililer restoranda dehşet saçtı
Destur ver boğazını keseceğim! Sevgililer restoranda dehşet saçtı
Emekli aylıklarına zam kulisi! Abdulkadir Selvi masadaki 3 formülü yazdı
Emekli aylıklarına zam kulisi! Abdulkadir Selvi masadaki 3 formülü yazdı
Memur ve memur emeklisi zammında anlaşma sağlanamadı! İşte anlaşılan maddeler
Memur ve memur emeklisi zammında anlaşma sağlanamadı! İşte anlaşılan maddeler
Yunanistan'da Türk köylerine sıçrayan yangın kontrol altında
Yunanistan'da Türk köylerine sıçrayan yangın kontrol altında
Çanakkale'de devam eden orman yangını şehir merkezine kadar yaklaştı
Çanakkale'de devam eden orman yangını şehir merkezine kadar yaklaştı
Maxi Gomez, La Liga ekibine kiralandı
Maxi Gomez, La Liga ekibine kiralandı
Çanakkale'deki yangın nedeniyle THY seferini iptal etti
Çanakkale'deki yangın nedeniyle THY seferini iptal etti
Beyoğlu'nda ''para dağıtma'' görüntüsüne ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı
Beyoğlu'nda ''para dağıtma'' görüntüsüne ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı
Çanakkale'deki orman yangınında 4 kişi dumandan etkilendi
Çanakkale'deki orman yangınında 4 kişi dumandan etkilendi
Meta, Threads'in web sürümünü yayımlamaya hazırlanıyor
Meta, Threads'in web sürümünü yayımlamaya hazırlanıyor
Süper Lig ekibinden Rachid Ghezzal'e kanca!
Süper Lig ekibinden Rachid Ghezzal'e kanca!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan PKK terör örgütü ile ilgili çarpıcı sözler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan PKK terör örgütü ile ilgili çarpıcı sözler