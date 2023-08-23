CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 81 ilin başkanlarıyla görüşecek

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, yarın CHP Genel Merkezi’nde Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile 81 ilden gelen İl Kadın Kolları Başkanları ile bir araya gelecek.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın CHP Genel Merkezi’nde Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile 81 ilden gelen İl Kadın Kolları Başkanları ile bir araya gelecek. “Eşitlik Gelecek” başlıklı toplantının üç gün süreceği belirtildi.

CHP Genel Merkezi’nde yapılacak toplantıya; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra siyaset bilimi profesörü Serpil Sancar da katılacak.

İlk gün basına kapalı yapılacak bir toplantıda CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kadın Kolları MYK üyelerine ve 81 İl Kadın Kolları Başkanı’na plaket takdim edecek.

Toplantının ikinci gününde, yarın; CHP Kadın Kolları saat 09.30’da Anıtkabir’i ziyaret ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıkacak. Daha sonra Nazlıaka ve 81 il Kadın Kolu Başkanı CHP Genel Merkezi’nde, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu’nun 81 il kadın kolu başkanına seslenmesinin planlandığı toplantıda, Nazlıaka’nın da yerel seçimlere ilişkin planlanan çalışmaların detaylarını açıklayacağı ifade edildi. Toplantı, bu konuşmaların ardından basın kapalı olarak devam edecek. Toplantının basına kapalı bölümünde; siyaset bilimci Prof. Dr. Serpil Sancar “Siyasetin Cinsiyeti: Siyasal Partilerde Cinsiyet Eşitliği” üzerine bir sunum yapacak. Son gün ise CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı, Erimtan Müzesi’nde Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş’in “Cumhuriyet’in 100. Yılında Başkent Ankara” sunumunu dinleyecek.

Nazlıaka, toplantıya ilişkin şu bilgilendirmeyi yaptı:

“CHP Kadın Kolları olarak görevi devraldığımızdan bu yana 163 bin 233 yeni kadın üye yaptık. Partimizdeki kadın üye oranını yüzde 36’ye yükselttik. Bugüne kadar video konferans toplantılarla 106 eğitim toplantısı gerçekleştirdik. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirdiğimiz YaşamHak projemiz ile 20 binden fazla şiddet mağduru kadının hayatına dokunduk.

Genel seçimlerde, 1934 yılından bu yana kadın milletvekili çıkarmayan 20 ile odaklanmıştık. Sivil toplum örgütleriyle yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde bu sayı 17’ye düştü. Meclis’te 27. dönemde yüzde 17,33 olan kadın milletvekili sayısı yüzde 19,83’ye çıktı. Eşitlik temsil için çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi ise yerel seçimlerde kadın temsil oranını artırmak için bir çalışma başlattık. 1930-2019 yılları arasında yapılan 19 yerel seçimde 32 bin erkek belediye başkanı seçilmiş olmasına rağmen kadınlarda bu sayı maalesef 156’da kalmıştı. Aradaki uçurumu kapatmayı hedefliyoruz. Kadın belediye başkanı, muhtar, il ve belediye meclis üyeliklerinde kadın oranını artırmak için mücadele edeceğiz.

30 Mart 2014 yerel seçimleri ile 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 0 ile yüzde 5 arası farkla kazandığımız ve kaybettiğimiz seçim bölgelerine özel çalışma başlattık. Özellikle 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 0-5 oy farkla kaybettiğimiz 43 ilçe için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Önümüzdeki yerel seçimlerde belediye sayımızı iki katına çıkarmaya kararlıyız.”