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Giresun'da feci kaza! Otomobil 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Giresun'da feci kaza! Otomobil 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Giresun Keşap'ta kontrolden çıkan bir otomobil 200 metrelik uçurumdan dere yatağına yuvarlandı. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, ilçenin Karabulduk köyünden ilçe merkezine seyir halinde bulunan Hüseyin K. idaresindeki 28 ABE 681 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 200 metrelik dere yatağına yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada araç sürücüsü Hüseyin K.,Hasan K., Furkan K. ve Hanife K. yaralandı, 48 yaşındaki Halime Karaca ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralıları ve hayatını kaybeden Hanife Karaca’yı araçla yuvarlandıkları uçurumdan AFAD ve Giresun İtfaiye ekipleri çıkardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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