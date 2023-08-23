Hatay'da kontrolden çıkan kamyon önce pak halindeki tıra sonra 2 otomobile çarptı: 2 kişi yaralandı.
Hatay Dörtyol'da kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki tıra ve 2 araca çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Abone ol
Geçtiğimiz günlerde Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi Sanayi Kavşağında 31 ANE 281 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce tıra ardından hafif ticari araca ve otomobile çarpmıştı.
Kazada, araçlarda maddi hasar oluşurken 2 kişide yaralanmıştı. Kazada, kamyonun çarptığı hafif ticari araç adeta kağıt gibi parçalanmış ve hurdaya dönmüştü. Çevrede yapılan araştırmalarda olaya ilişkin güvenlik kamerası ortaya çıktı.
Görüntülerde; kamyon sürücüsünü karşıdan karşıya geçen tıra çarptığı ardından da park halindeki 2 aracı adeta biçtiği görüldü.