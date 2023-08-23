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Sakarya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı!

Sakarya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı!

Sakarya Hendek'de D-100 karayolunda seyir halindeki bir otomobil bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

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D-100 karayolu Köprübaşı Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 KL 626 plakalı otomobil Düzce istikametinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükseldi.

Durumu fark eden sürücünün durdurduğu araca ilk müdahale çevredeki vatandaşlarca yangın tüpleriyle yapıldı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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