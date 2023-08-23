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Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır İngiliz devine transfer oluyor

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır İngiliz devine transfer oluyor

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, Manchester United için Yunanistan'da sağlık kontrolünden geçiyor.

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Altay Bayındır, Manchester United için ön sağlık kontrollerinden geçiyor.

The Athletic'in haberine göre Altay'ın geçen sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle detaylı bir kontrol gerçekleştiren United, bunun sonucuna göre karar verecek.

Fenerbahçe’nin yeni kalecisi Dominik Livakovic’in Çarşamba günü İstanbul’da olması ve transferin 24 saat içinde tamamlanması bekleniyor.

Altay Bayındır ise yaklaşık 7 milyon euro karşılığında Manchester United’a transfer olmak üzere.

Yönetimden izin aldı

Fenerbahçe yönetimi, başarılı file bekçisi Altay Bayındır’a transfer görüşmeleri için izin verdi.

Yeni sezon planlaması için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, eksik bölgelere takviyeler yapmaya devam ederken, değiştirmek istedikleri oyuncularla da yolları ayırıyor. Bir süredir eleştirilerin odağında yer alan Altay Bayındır, transfer görüşmeleri için yönetimden izin aldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu ilk maçında perşembe günü Hollanda ekibi FC Twente ile oynanacak maçın hazırlıklarına bugün başlarken milli kaleci, idmanda yer almadı.

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