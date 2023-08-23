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Fatih Altaylı uyarmıştı! Acun Ilıcalı bahis sitesi sahibi mi oldu? Yanıt geldi

Fatih Altaylı uyarmıştı! Acun Ilıcalı bahis sitesi sahibi mi oldu? Yanıt geldi

Gazeteci Fatih Altaylı'nın, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'le aynı isim ve logoya sahip bahis sitesine yönelik sorusuna yanıt geldi. Ilıcalı, bahis sitesiyle ilgileri olmadığını söyledi.

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HaberTürk'teki görevinden ayrıldıktan sonra kendi ismiyle açtığı sitesinde yazılarını yayınlayan Altaylı, Exxen ile aynı isme ve logoya sahip bir bahis sitesine denk geldiğini belirterek, Ilıcalı'nın bahis sitesi olup olmadığını sormuştu.

Altaylı, "Her ne kadar aynı logoyu, aynı görsel kimliği taşısa da Exxenbet’in Acun Ilıcalı’nın olamayacağını düşündüm. O yüzden de kendisini uyarmak istedim. Bir bahis şirketi, Exxen’in logosunu aynen kullanıyor. Eğer o şirket Acun’a ait değilse, başına dert açabilir haberi olsun. Yok eğer bahis şirketi de Acun’un ise zaten kendi başına kendi dert açmış demektir!"  ifadelerini kullanmıştı.

Bu uyarının ardından Ilıcalı, Altaylı'ya cevap vererek bahis sitesi konusunu açıklığa kavuşturdu.

Bahis sitesinin sahibi olmadığını belirten Ilıcalı, 10Haber'e yaptığı açıklamada "İlgimiz yok tabii ki. Konuyla ilgili ocak ayında mahkemeye başvuru yaptık. Mahkemede erişim engeli geldiği kararı çıktı" dedi.

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