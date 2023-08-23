MHP'de istifa şoku! Elazığ Maden Belediye Başkanı partiden istifa etti! Ekrem İmamoğlu detayı

Elazığ'ın MHP'li Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz, söz verdiği hizmetleri getirmediğini belirterek, MHP’den istifa etti. Başkan'ın İstifa açıklamasındaki Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti...

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Elazığ'ın MHP'li Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz, söz verdiği hizmetleri getirmediğini belirterek, MHP’den istifa etti. Halk TV'ye konuşan Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz, istifa haberini doğruladı. Başkan Yavuz'un İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili sözleri dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu ile konuşunca...

Vaatlerini yerine getiremediğini söyleyen Yavuz, "Seçimlere girmeden önce Maden halkına hizmet etmek için birtakım sözler verdim. Bugüne kadar birçok hizmeti ilçeme getiremedim. Birkaç yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yla (Ekrem İmamoğlu) ilçemize bir halı saha yapılması için görüştüm. Halı saha yapılacaktı, partimiz bu durumu öğrenince MHP’nin girişimleri ile halı saha yapıldı" dedi.

Bir süre bağımsız kalacağım, sonra...

"Ancak ilçemizin ihtiyacı olan birçok hizmeti maalesef bugüne kadar yerine getiremedik" diyen Yavuz, "Ben de bu durumu il başkanımız ile görüştüm ve yerel seçimler öncesi onların önünü açmak için karşılıklı anlayış içinde istifa ettim. Bir süre bağımsız kalacağım sonra bir karar vereceğim. İlçem Maden’e hizmet etmek için en doğru kararı vereceğimden kimse şüphe etmesin" ifadelerini kullandı.