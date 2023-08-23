BIST 7.782
DOLAR 27,20
EURO 29,50
ALTIN 1.665,60
HABER /  DÜNYA

Jet ski ile Güney Kore'ye kaçak girmeye çalışan bir Çinli yakalandı!

Jet ski ile Güney Kore'ye kaçak girmeye çalışan bir Çinli yakalandı!

Güney Kore'ye jet ski ile Sarı Deniz üzerinden kaçak girmeye çalışan bir Çinli yakalandı.

Abone ol

BBC'nin haberine göre, henüz kimliği belirlenemeyen ancak Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e eleştirileriyle bilinen Çinli insan hakları aktivisti Pyong olduğu düşünülen kişi, kaçak girmeye çalıştığı Güney Kore'de gözaltına alındı.

Güney Kore Sahil Güvenliği, söz konusu kişinin, Sarı Deniz'de dürbün ve pusula yardımıyla yaklaşık 300 kilometre yol katettiğini belirtti.

Üzerinde can yeleği ve kaskla yakalanan kişinin, jet skinin arkasına bağladığı 5 bidon benzinle geldiği ve yolculuk sırasında benzin takviyesi yaptığı bildirildi.

Bu kişinin, Incheon Limanı yakınlarında sorun yaşaması ve yardım istemesi üzerine yakalandığı kaydedildi.

Çin'in Seul Büyükelçiliğinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı!
Sakarya'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı!
Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır İngiliz devine transfer oluyor
Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır İngiliz devine transfer oluyor
Öğretim üyesi üniversiteyi asılsız iddialarla karaladı! "20 hastanın 19 unun ölümüne yol açtı"
Öğretim üyesi üniversiteyi asılsız iddialarla karaladı! "20 hastanın 19 unun ölümüne yol açtı"
Orman yangınına müdahale ederken üzerine ağaç devrildi
Orman yangınına müdahale ederken üzerine ağaç devrildi
Mardin'de polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 537 sentetik hap ele geçirildi
Mardin'de polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu! 537 sentetik hap ele geçirildi
Fatih Altaylı uyarmıştı! Acun Ilıcalı bahis sitesi sahibi mi oldu? Yanıt geldi
Fatih Altaylı uyarmıştı! Acun Ilıcalı bahis sitesi sahibi mi oldu? Yanıt geldi
Dolandırıcıların yeni yöntemi yurt dışında üniversite vaadi oldu!
Dolandırıcıların yeni yöntemi yurt dışında üniversite vaadi oldu!
Ümit Özdağ'ın davetine Tanju Özcan'ın cevabı kulisleri hareketlendirdi
Ümit Özdağ'ın davetine Tanju Özcan'ın cevabı kulisleri hareketlendirdi
Hatay'da kontrolden çıkan kamyon önce pak halindeki tıra sonra 2 otomobile çarptı: 2 kişi yaralandı.
Hatay'da kontrolden çıkan kamyon önce pak halindeki tıra sonra 2 otomobile çarptı: 2 kişi yaralandı.
65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım bitiyor mu? Tarih verildi
65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım bitiyor mu? Tarih verildi
İngiltere'de Afgan sığınmacı 12 yaşındaki kıza tecavüz etti, kendisini böyle savundu...
İngiltere'de Afgan sığınmacı 12 yaşındaki kıza tecavüz etti, kendisini böyle savundu...
Giresun'da feci kaza! Otomobil 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
Giresun'da feci kaza! Otomobil 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı