İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı

İstanbul Boğazı'nda, Türkeli Feneri açıklarında bir tankerde meydana gelen makine arızasının giderildiği, askıya alınan gemi trafiğinin saat 11.20 itibarıyla yeniden açıldığı bildirildi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'dan Çin'e seyir halindeki "GUANYIN" isimli 244 metre boyundaki petrol tankerinin Türkeli Feneri açıklarında makine arızası yaşadığı aktarıldı.

Arızanın ardından kılavuz kaptan ile KURTARMA 7 ve 11 römorkörlerinin ivedilikle bölgeye yönlendirildiği belirtilen açıklamada, "Gemi trafiği, çift yönlü geçici olarak askıya alındı." bilgisine yer verildi.

"İstanbul Boğazı gemi trafiği saat Güney-Kuzey yönlü olarak açıldı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Guanyın isimli tanker arızasını gidermiş olup, kılavuz kaptanımız ve kurtarma-11 römorkörümüz refakatinde Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği saat 11.20 itibariyle Güney-Kuzey yönlü olarak açılmıştır" denildi.