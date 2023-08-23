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Süveyş Kanalı'nda 2 tanker çarpıştı! Gemi trafiği durdu mu?

Süveyş Kanalı'nda 2 tanker çarpıştı! Gemi trafiği durdu mu?

Süveyş Kanalı'nda Singapur bayraklı tanker ile Cayman Adaları bayraklı tanker çarpıştı. Kaza sonrası yapılan açıklamada, çarpışma sebebiyle gemi trafiğinin etkilenmediği bildirildi.

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Süveyş Kanalı'nda iki tanker hafif şekilde çarpıştı. Meydana gelen kazada herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı kaydedildi.

Singapur bayraklı BW Lesmes isimli tanker ile Cayman Adaları bayraklı Burri isimli tankerin Süveyş Kanalı'nda hafif şekilde çarpıştığı açıklandı.

Çarpışma sonrası gemilerin hareket ettiği ve BW Lesmes isimli geminin kanalın demirleme bölgesine götürüleceği belirtildi.

Yetkililer, çarpışma sebebiyle kanaldaki gemi trafiğinde aksama yaşanmadığını bildirdi.

Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 12'si Süveyş Kanalı üzerinden gerçekleştiriliyor.

2021 yılında da Ever Given isimli konteyner gemisi kanalda sıkışmış, deniz trafiği 6 gün boyunca durmuştu.

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