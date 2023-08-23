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Enflasyon Kim Milyoner Olmak İster'i de vurdu! Büyük ödül değişti, rekor ödül

Enflasyon Kim Milyoner Olmak İster'i de vurdu! Büyük ödül değişti, rekor ödül

Kenan Işık’ın hastalığının ardından birçok sunucunun değiştiği ve son olarak Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ programında para ödülünün 1 milyon TL’den 5 milyon TL’ye çıkartıldığı belirtildi.

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ATV ekranının sevilen bilgi yarışma programının 1 milyon Türk Lirası olan ödülü enflasyon nedeniyle değişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; salı ve perşembe günleri Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? programının yeni sezon tanıtımında büyük ödülün revize edildiği ortaya çıktı.

Ödül 5 milyon lira oldu

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında Türk parasının kaybettiği değerin ardından büyük ödül de güncellendi.

“Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasının yeni sezon tanıtımı çekildi. Fenomen yarışmanın büyük ödülü ekonomik kriz sonrası revize edildi. Yarışmasının son olarak en yüksek ödülü 1 milyon Türk Lirası‘ydı. Son gelen bilgi büyük ödülün 5 milyon TL'ye çıkartıldığı yönünde...

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