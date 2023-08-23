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Kartal'da maskeli saldırgan rezidans otoparkında husumetlisine kurşun yağdırdı!

Kartal'da maskeli saldırgan rezidans otoparkında husumetlisine kurşun yağdırdı!

İstanbul Kartal'da husumetli olduğu kişinin rezidansının otoparkına giren maskeli saldırgan, husumetli olduğun kişiye kurşun yağdırdı. Olayda saldırıya uğrayan şahıs, yaralı olarak hastaneye kaldırılırken saldırgan ise olay yerine geldiği plakasız araçla kaçarak uzaklaştı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 07.30 sıralarında Kartal’da meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenmeyen eli silahlı saldırgan, husumetli olduğu Mehmet Barut isimli vatandaşa bir rezidansın otoparkında 4 el ateş açtı.

Yüzü maskeli saldırganın silahından çıkan kurşunların hedefi olan Barut, kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırı sonrası şüpheli şahıs olay yerine geldiği plakasız araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleriyse kaçan şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı. Yaşanan saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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