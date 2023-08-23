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Bursa'da DEAŞ operasyonunda 12 şüpheli yakalandı!

Bursa'da DEAŞ operasyonunda 12 şüpheli yakalandı!

BURSA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 12 zanlı gözaltına alındı.

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Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilerin adreslerine sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yabancı uyruklu 12 kişi yakalandı. Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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