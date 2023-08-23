BIST 7.782
DOLAR 27,20
EURO 29,50
ALTIN 1.665,60
HABER /  GÜNCEL

Çanakkale'deki orman yangınlarından etkilenenlerin sayısı belli oldu

Çanakkale'deki orman yangınlarından etkilenenlerin sayısı belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale'deki orman yangınından 83 kişinin etkilendiğini bildirdi.

Abone ol

Bakan Koca, sosyal medya hesabından Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin bilgi verdi.

Yangından 83 kişinin etkilendiğini ifade eden Koca, 14 kişinin ambulanslarla 48 kişinin ise kendi imkanlarıyla hastanelere ulaştığını belirtti.

Tedbir amaçlı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nden 13 palyatif bakım hastası ve göğüs hastalıkları servisinden 8 kişi olmak üzere, 21 hastanın ambulanslarla naklinin sağlandığını aktaran Bakan Koca, "Olay yerine 74 adet ambulans ve 4 UMKE aracı görevlendirilmiştir. Çanakkale ilinde 32 hizmet aracı şoförleriyle beraber görevlendirilmiştir. Yangın söndürme çalışmaları devam etmektedir. Çanakkale halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Süveyş Kanalı'nda 2 tanker çarpıştı! Gemi trafiği durdu mu?
Süveyş Kanalı'nda 2 tanker çarpıştı! Gemi trafiği durdu mu?
Son bir ayda 10 bini aştı! Almanya'ya kaçak giren yüzlerce Türk kayıp
Son bir ayda 10 bini aştı! Almanya'ya kaçak giren yüzlerce Türk kayıp
Fenerbahçe, Twente karşısında avantaj peşinde
Fenerbahçe, Twente karşısında avantaj peşinde
Kartal'da maskeli saldırgan rezidans otoparkında husumetlisine kurşun yağdırdı!
Kartal'da maskeli saldırgan rezidans otoparkında husumetlisine kurşun yağdırdı!
Uzmanlar anne adaylarına açıkladı! İşte suda doğum ile ilgili bilinmeyenler
Uzmanlar anne adaylarına açıkladı! İşte suda doğum ile ilgili bilinmeyenler
Enflasyon Kim Milyoner Olmak İster'i de vurdu! Büyük ödül değişti, rekor ödül
Enflasyon Kim Milyoner Olmak İster'i de vurdu! Büyük ödül değişti, rekor ödül
Togg ilanlarıyla ilgili şikayetler arttı bakanlık harekete geçti
Togg ilanlarıyla ilgili şikayetler arttı bakanlık harekete geçti
Alparslan Bayraktar kritik görüşme sonrası duyurdu; Petrol akışı devam edecek
Alparslan Bayraktar kritik görüşme sonrası duyurdu; Petrol akışı devam edecek
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Dinamo Kiev'le karşılaşacak!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Dinamo Kiev'le karşılaşacak!
FETÖ şüphelisi eski Danıştay hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı!
FETÖ şüphelisi eski Danıştay hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı!
Erzurum'da göçmen kaçakçıları polisten kaçamadı!
Erzurum'da göçmen kaçakçıları polisten kaçamadı!
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı