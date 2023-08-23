Galatasaray'dan Molde maçına saatler kala Tete hamlesi

Galatasaray'ın yeni transferi Brezilyalı futbolcu Tete'nin lisansı çıkarıldı. Brezilyalı futbolcu, Molde maçı için UEFA'ya bildirilen kadroya ekledi.Abone ol
Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında kadrosunu Brezilyalı futbolcu Tete ile güçlendirmişti. Sarı-kırmızılılar, işlemlerin tamamlanmasının ardından 23 yaşındaki futbolcunun lisansını çıkardı.
Brezilyalı futbolcunun lisansının çıktığı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer aldı.
Tete, Molde ile bu akşam oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçı için Norveç'e götürülen kafilede yer almıştı.
Molde-Galatasaray mücadelesi bugün TSİ 22.00'de başlayacak.