BIST 7.782
DOLAR 27,20
EURO 29,50
ALTIN 1.665,60
HABER /  GÜNCEL

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, altın alacakları uyardı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, altın alacakları uyardı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, altına talebin arttığını belirterek altın alacaklar için uyarılarda bulundu. Palandöken, "Altını alırken ve satarken rengine, hafifliğine, bükülüp bükülmediğine, ayarına, patentine ve TSE belgesinin olup olmadığına mutlaka dikkat edilmeli" dedi.

Abone ol

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, altına talebin son 1 yılda arttığına işaret ederek, "Ağustos 2022 başlarında 1016 lira olan gram altın şu anda 1700 lira seviyelerinde bulunuyor. Altına yatırım yapan vatandaşlarımızın son 1 yılda yüzde 66 kazanç sağlamasının altında yatan en önemli etken, altın yatırımının her dönem güvenli bir yatırım aracı olarak görülmesi." ifadesini kullandı.

Palandöken, altında sahteciliğin arttığını belirterek, özellikle internetten ve bilinmeyen yerlerden altın satın almanın risklerine dikkati çekti.

Altında sahteciliğin en fazla sarrafiye ve zincir takılarda görüldüğünü bildiren Palandöken, şunları kaydetti:

"Altın güvenilir yerden, tanıdığınız kuyumcudan veya mahalle esnafından alınır. Güven ilişkisi üzerine gerçek olduğunu bilirsiniz. Ülkemiz için büyük bir önemi olan altını alırken ve satarken rengine, hafifliğine, bükülüp bükülmediğine, ayarına, patentine ve TSE belgesinin olup olmadığına mutlaka dikkat edilmeli."

ÖNCEKİ HABERLER
Bilecik ve Bursa'daki yangın kontrol altında
Bilecik ve Bursa'daki yangın kontrol altında
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan tır dehşet saçtı! Otomobile çarptı 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan tır dehşet saçtı! Otomobile çarptı 2 kişi yaralandı
Adana'da sulama kanalında düşen 15 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı!
Adana'da sulama kanalında düşen 15 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı!
İkinci el de araç satışlarında ‘aksesuar’ kurnazlığı
İkinci el de araç satışlarında ‘aksesuar’ kurnazlığı
Boşanma aşamasındaki eşinin dairesine gizlice girdi sonrası korkunç!
Boşanma aşamasındaki eşinin dairesine gizlice girdi sonrası korkunç!
Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Genk'e konuk olacak!
Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Genk'e konuk olacak!
Bursa'da DEAŞ operasyonunda 12 şüpheli yakalandı!
Bursa'da DEAŞ operasyonunda 12 şüpheli yakalandı!
Bursa'da DEAŞ operasyonunda 12 yabancı uyruklu terörist gözaltına alındı!
Bursa'da DEAŞ operasyonunda 12 yabancı uyruklu terörist gözaltına alındı!
Osmaniye'de tırda 172 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi!
Osmaniye'de tırda 172 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi!
Çanakkale'deki orman yangınlarından etkilenenlerin sayısı belli oldu
Çanakkale'deki orman yangınlarından etkilenenlerin sayısı belli oldu
Süveyş Kanalı'nda 2 tanker çarpıştı! Gemi trafiği durdu mu?
Süveyş Kanalı'nda 2 tanker çarpıştı! Gemi trafiği durdu mu?
Son bir ayda 10 bini aştı! Almanya'ya kaçak giren yüzlerce Türk kayıp
Son bir ayda 10 bini aştı! Almanya'ya kaçak giren yüzlerce Türk kayıp