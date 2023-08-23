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Boşanma aşamasındaki eşinin dairesine gizlice girdi sonrası korkunç!

Boşanma aşamasındaki eşinin dairesine gizlice girdi sonrası korkunç!

SİİRT'te boşanma aşamasında olduğu eşinin yaşadığı daireye çatıdan girerek evi ateşe veren kişi, silahla intihar etti.

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Alınan bilgiye göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan L.K., dün akşam boşanma aşamasında olduğu eşi E.K.'nin ikamet ettiği Kooperatif Mahallesi Abdullah Bağış Caddesi 1712 Sokak'taki binaya geldi.

Apartmanın çatısına çıkan ve 5. kattaki dairenin tuvalet kısmından içeriye giren L.K.'yi fark eden eşi E.K. daireden ayrıldı. L.K. eşinin ayrılmasının ardından kendisini daireye kilitledi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen kapıyı açmayan L.K, kapıya ve çevreye silahla rastgele ateş açtıktan sonra evi ateşe verdi. Bunun üzerine ekiplerin kapıyı kırarak içeri girmeye çalıştığı esnada L.K. elindeki silahla intihar ederek hayatına son verdi.

Evdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. L.K'nin cesedi otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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