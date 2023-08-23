BIST 7.766
DOLAR 27,21
EURO 29,49
ALTIN 1.665,67
HABER /  GÜNCEL

MİT'ten büyük operasyon! Suikast için eğitilen terörist etkisiz hale getirildi

MİT'ten büyük operasyon! Suikast için eğitilen terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve MİT mensuplarına suikast için eğitilen "Bawer Botan" kod adlı Bekir Kına'yı, Irak sınırından 150 kilometre içerideki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

Abone ol

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2019'da Irak'a giderek örgüte katılan Kına, bugüne kadar İran ve Irak'ta terörist faaliyette bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet ve MİT mensuplarına suikast için Türkiye'ye yaklaşık 150 kilometre mesafedeki Süleymaniye'de eğitildiği belirlenen Kına'ya, kısa ve uzun namlulu silahlarla yoğun talimler yaptırıldığı ve kaçak yollardan Türkiye'ye gönderilmek istendiği belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen MİT, terörist Kına'yı suikast eğitimi aldığı sırada operasyonla etkisiz hale getirdi.

Örgüte katılmasından önce İstanbul’da PKK’nın gençlik çalışmalarına dahil olan Bawer Botan kod adlı Bekir Kına’nın, 2019 yılında terör örgütüne katıldığı, illegal yollardan önce Irak’a gittiği ve günümüze kadar İran’ın yanı sıra Irak’ta faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

Öte yandan bölücü terör örgütüne her yerde darbe vuran MİT, önümüzdeki süreçte de terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde nokta operasyonlarına devam edeceğini gösterdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Pentagon Elon Musk iddiasını gülünç buldu
Pentagon Elon Musk iddiasını gülünç buldu
Trafik magandaları yol ortasında yumruk yumruğa kavga etti!
Trafik magandaları yol ortasında yumruk yumruğa kavga etti!
Galatasaray'dan Molde maçına saatler kala Tete hamlesi
Galatasaray'dan Molde maçına saatler kala Tete hamlesi
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, altın alacakları uyardı
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, altın alacakları uyardı
Bilecik ve Bursa'daki yangın kontrol altında
Bilecik ve Bursa'daki yangın kontrol altında
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan tır dehşet saçtı! Otomobile çarptı 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan tır dehşet saçtı! Otomobile çarptı 2 kişi yaralandı
Adana'da sulama kanalında düşen 15 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı!
Adana'da sulama kanalında düşen 15 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı!
İkinci el de araç satışlarında ‘aksesuar’ kurnazlığı
İkinci el de araç satışlarında ‘aksesuar’ kurnazlığı
Boşanma aşamasındaki eşinin dairesine gizlice girdi sonrası korkunç!
Boşanma aşamasındaki eşinin dairesine gizlice girdi sonrası korkunç!
Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Genk'e konuk olacak!
Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Genk'e konuk olacak!
Bursa'da DEAŞ operasyonunda 12 şüpheli yakalandı!
Bursa'da DEAŞ operasyonunda 12 şüpheli yakalandı!
Bursa'da DEAŞ operasyonunda 12 yabancı uyruklu terörist gözaltına alındı!
Bursa'da DEAŞ operasyonunda 12 yabancı uyruklu terörist gözaltına alındı!