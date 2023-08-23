MİT'ten büyük operasyon! Suikast için eğitilen terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve MİT mensuplarına suikast için eğitilen "Bawer Botan" kod adlı Bekir Kına'yı, Irak sınırından 150 kilometre içerideki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2019'da Irak'a giderek örgüte katılan Kına, bugüne kadar İran ve Irak'ta terörist faaliyette bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet ve MİT mensuplarına suikast için Türkiye'ye yaklaşık 150 kilometre mesafedeki Süleymaniye'de eğitildiği belirlenen Kına'ya, kısa ve uzun namlulu silahlarla yoğun talimler yaptırıldığı ve kaçak yollardan Türkiye'ye gönderilmek istendiği belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen MİT, terörist Kına'yı suikast eğitimi aldığı sırada operasyonla etkisiz hale getirdi.

Örgüte katılmasından önce İstanbul’da PKK’nın gençlik çalışmalarına dahil olan Bawer Botan kod adlı Bekir Kına’nın, 2019 yılında terör örgütüne katıldığı, illegal yollardan önce Irak’a gittiği ve günümüze kadar İran’ın yanı sıra Irak’ta faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

Öte yandan bölücü terör örgütüne her yerde darbe vuran MİT, önümüzdeki süreçte de terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde nokta operasyonlarına devam edeceğini gösterdi.