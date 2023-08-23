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Trafik magandaları yol ortasında yumruk yumruğa kavga etti!

Trafik magandaları yol ortasında yumruk yumruğa kavga etti!

Bursa'da yol verme nedeniyle tartışmaya başlayan otobüs ve otomobil şoförü kavgaya tutuştu. Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı vatandaşlar ayırdı.

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Olay, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Gümüşdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında yol tartışması yaşanan otobüs ve otomobil şoförü, uzun süre yan yana ilerledi.

Laf tartışmasının büyümesi üzerine, otobüs şoförü otomobilin önüne kırarak aşağı indi. Birbirleriyle yumruk yumruğa giren iki şoförü, vatandaşlar ve otobüsteki yolcular ayırdı.

Yaşanan anlar ise saniye saniye vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Uzun süre trafiğe kapalı kalan yoldaki diğer araçlarda, tepkisini kornalara basarak gösterdi.

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