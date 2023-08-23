Çanakkale'de orman yangını! 10 köy ve üniversite kampüsü boşaltıldı! Evler yandı
ÇANAKKALE'de merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangının tehdit ettiği 10 köy ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Kampüsü boşaltıldı. Boaltılan evlerden 7'si küle döndü. Tahliye dilen vatandaşlar KYK yurtlarına yerleştirildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Çanakkale'nin merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda dün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangına 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri ve 173 iş makinasıyla karadan ve havadan müdahale ediliyor. Gece 4 gece görüşlü helikopterle müdahale edilen angına gün ağarmasıyla tüm uçak ve helikopterler müdahale etmeye başladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 köyden 337 hanenin ve 1251 vatandaşın tedbir amaçlı tahliye edildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, yangında 54 kişinin dumandan etkilendiğini, 48 vatandaşın ise tedavisine devam edildiği bilgisini paylaştı.
1500 hektar alan yanıyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Çanakkale'deki orman yangınının 800 hektarı orman olmak üzere 1500 hektar alanda etkili olduğunu belirterek, "Elbette şu an itibarıyla gece olması hasebiyle yere inen ve mücadele edemeyen uçaklarımız var. Ancak 4 gece görüş helikopteriyle bu mücadeleye devam ediyoruz."
"Yaklaşık 260 arazöz ve iş makinesi ve 1500'e yakın personelimizle mücadele devam ediyor. Sabah gün ışımasıyla beraber gündüz açıklamış olduğumuz hava araçları ve helikopterlerin geri kalanları da yine mücadeleye katılmış olacaklar." dedi. Gün ağarınca tüm uçak ve helikopterler mücadeleye katıldı.