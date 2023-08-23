Çanakkale'de orman yangını! 10 köy ve üniversite kampüsü boşaltıldı! Evler yandı

1500 hektar alan yanıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Çanakkale'deki orman yangınının 800 hektarı orman olmak üzere 1500 hektar alanda etkili olduğunu belirterek, "Elbette şu an itibarıyla gece olması hasebiyle yere inen ve mücadele edemeyen uçaklarımız var. Ancak 4 gece görüş helikopteriyle bu mücadeleye devam ediyoruz."