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Muğla'da tarihi eser kaçakçısı suç üstü yakalandı! Roma dönemine ait madalyon ele geçirildi

Muğla'da tarihi eser kaçakçısı suç üstü yakalandı! Roma dönemine ait madalyon ele geçirildi

Muğla'da jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda M.D. isimli şahsın elinde tarihi eser niteliği taşıyan Roma dönemine ait madalyon ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milas İlçe ekiplerince şüphelinin evinde arama yapıldı.

Yapılan aramada; bir adet Roma dönemine ait gümüş madalyon ele geçirildi. Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlemlerin başlatıldığı açıklandı.

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