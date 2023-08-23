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Konya'da büyükbaş hayvana çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

Konya'da büyükbaş hayvana çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı

Konya Kulu'da otomobil önüne çıkan büyükbaş hayvana çarptı. meydana gelen kazada araç takla attı, 3 kişi yaralandı.

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Kaza, dün 22.00 sıralarında Dipdere Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. (33) idaresindeki 22 EB 966 plakalı otomobil, aniden önüne çıkan büyükbaş hayvana çarparak kontrolden çıktı.

Otomobil taklalar atarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü M.B. ile otomobilde yolcu olarak bulunan M.B. (16) ve A.A. (25) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazaya neden olan büyükbaş hayvanın kime ait olduğu bilinmezken, kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldı.

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