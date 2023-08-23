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Denetimden kaçmak için tabancayı araziye attı, jandarmaya yakalandı!

Denetimden kaçmak için tabancayı araziye attı, jandarmaya yakalandı!

Muğla'da kontrol noktasında jandarma ekiplerini gören bir şahıs 400 metre önceden tabancasını ve mermisini boş araziye fırlattı.

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Çetibeli Jandarma karakol ekiplerinin gerçekleştirdiği yol kontrolünde 35 plakalı bir aracın yol kontrol noktasına 400 metre kala durarak araçtan bir şahsın indiğinin görülmesi üzerine jandarma ekipleri durumdan şüphelendi. Ekiplerin müdahalesi ile K.İ. isimli şahıs kaçmaya çalışırken yakalandı.

Bölgede yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde, tabanca, şarjör ve 15 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma ile ilgili adli işlemlerin başlatıldığı açıklandı.

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