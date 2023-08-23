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Müstakil ev alev alev yandı! 3'ü çocuk 5 kişi zehirlendi

Müstakil ev alev alev yandı! 3'ü çocuk 5 kişi zehirlendi

Kayseri'de müstakil evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın esnasında evde bulunan 3'ü çocuk 5 kişi dumandan etkilenerek zehirlendi.

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İlçeye bağlı Selçuklu Mahallesi Alımlı Sokak üzerinde bulunan 3 katlı müstakil bir evin 1. katında bulunan eşyalar henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yandı.

Dumanı fark eden ev sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipler sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yangında evin 2. katında bulunan ve yoğun dumandan zehirlenen 3'ü çocuk 5 kişi, olay yerindeki ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çıkan yangında itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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